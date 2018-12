Indicados locais para venda ambulante no município de Luanda

A Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL), que proibiu à venda ambulante no casco urbano da cidade, indicou alguns locais autorizados à actividade em áreas sub-urbanas da jurisdição.

Está autorizada à venda ambulante nas ruas Louis Pasteus, João Corand Land (Bairro Marçal) e Minho (Terra Nova, para o distrito urbano do Rangel.

Para o distrito urbano da Samba, estão indicados os quintais localizados na rua de Joce, Ecocampo (Morro Bento I), sector D, Quarteirão Cinco (Morro Bento II), zona por detrás do Instituto Superior de Ciências da Saúde (Bairro Inorade) e espaço adjacente à Clínica Multiperfil (Ex- Mercado da Carne, Mama Graça – Bairro Embondeiro).

Num edital a que a Angop teve acesso hoje, quarta-feira, a comissão autoriza também à venda ambulante no espaço ao longo da vala um (antigo estaleiro da Odebrecht) e Mercado do Peixe, no distrito da Samba.

No Sambizanga, foi indicado o bairro Operário, o largo Caope, as ruas da Pracinha Santo Rosa, Gilo, Largo dos Feiticeiros, praças da Calucinga e Pombinha (Sambizanga – Sede).

O Edital , elaborado em sessão extraordinário da comissão realizada,segunda-feira (07 de Abril), indica que à venda ambulante pode ser também exercida nos mercados do São Paulo, Luta Continua (distrito urbano do Sambizanga), Correios, Palanca, Lambanda, Anangola, Sinha Moça, Bairro Popular, Cartoze, Banga Wé Tunga Ngó (Kilamba Kiaxi), Rangel, Congolenses, Chapada (Rangel), Mabunda, Mama Graça (Samba), Prenda, 1º de Agosto e Madeira (Maianga). (portalangop.co.ao)