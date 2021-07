Bengo: Administração da Barra do Dande contra ocupação ilegal de terrenos

Falando à Angop a propósito das ocupações ilegais que se registam neste momento nas reservas fundiárias do bairro Novo do Mucesseque, pertencentes a Zona Económica Especial (ZEE) da Barra do Dande e à administração municipal do Dande, o responsável disse que está situação já era esperada há bastante tempo.

Frisou que em 2012, a administração comunal da Barra do Dande ficou surpreendida com a invasão de terrenos por parte da população na sua maioria provenientes da capital do país (Luanda).

“Quase grande parte da população de todos os bairros da província de Luanda, nomeadamente Cacuaco, Sambizanga, Cazenga e Rangel se mobilizaram para ocupar espaços reservados pelo Estado e destinado a ZEE, construindo cubatas de chapas e casas de blocos”, ressaltou.

Segundo Abreu Leal, o outro problema que se impõe e até mesmo mais agravante é que a população ao invés de se dirigir as entidades administrativas do estado toma iniciativas a revelia e implantaram-se, construindo casebres contando que fosse um terreno abandonado pelo Estado.

Explicou que a Zona Económica Especial (ZEE) é uma entidade do Estado que surgiu para erguer algumas centralidades e industrias que vão garantir emprego a muitos cidadãos, particularmente a filhos desta terra, sublinhando que este espaço foi requalificado com este objectivo.

Um grupo de elementos, disse ainda Abreu Leal, dirigiu-se recentemente a administração local, a solicitar lugar para construir, antes de se destruir as casas erguidas neste espaço, no qual foi desencorajado para não proceder ocupações ilegais.

“Alguns elementos desse grupo incitou a população para estas práticas, chegando mesmo a receber dinheiro, no sentido de ocupar este espaço que é propriedade do estado”, enfatizou.

Abreu Leal salientou que nesta área considerada ZEE reservadas pelo Estado estão a ser implementados projectos de infraestruturas económicas e sociais necessárias para o desenvolvimento harmonioso das comunidades.

“A administração comunal da Barra do Dande não cedeu nenhum espaço à população naquelas áreas”, ressaltou, sublinhando que o seu pelouro não dispõe de áreas loteadas para construção dirigida, por não ser gestor de terrenos para fazer tais urbanizações.

Ante esta situação, prosseguiu a fonte, a administração local vai continuar a tomar medidas necessárias para desencorajar a ocupação ilegal de terrenos nesta zona.

Barra do Dande, a par das comunas de Kicabo, Caxito, Mabubas e Úcua, faz parte do município do Dande, província do Bengo, com sede na cidade do Caxito. Tem uma população estimada em cerca de 16 mil e 510 habitantes, a maioria da qual se dedica à agricultura de subsistência, a pesca artesanal e ao comércio rudimentar. (portalangop.co.ao)