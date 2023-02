Bula Mbunda o sobrevivente da dança maringa no Carnaval do Bengo

Caxito – O grupo carnavalesco Bula Mbunda “Maringa de Kaboxa” é actualmente o único a dançar a maringa na província do Bengo, preservando parte da cultura ligada ao Carnaval da região.

Fundado a 02 de Fevereiro de 1947 em Caxito, município do Dande, o grupo Bula Mbunda é também conhecido por Maringa de Kaboxa, numa alusão ao local onde foi criado (Kaboxa) e ao estilo de dança (Maringa) adoptado e com o qual venceu algumas edições do desfile do Carnaval na província do Bengo.

No Bengo, a maringa era a dança de eleição de quatro outros grupos carnavalescos de Caxito, nomeadamente Maringa do Bula, Kixiquela, Quingungo e Bispo, que disputavam com outros estilos no Entrudo como o semba.

Com o desaparecimento destes quatro grupos na senda carnavalesca da província, a maringa passou a ser dançada apenas pelo grupo Bula Mbunda.

O grupo Bula Mbunda venceu quatro edições do Carnaval (1994, 95, 96 e 98), mas relatos revelam terem sido mais vezes que o grupo arrebatou o prémio de melhor no Entrudo no Bengo.

A Direcção Provincial da Cultura do Bengo tem dados apenas dos vencedores do Carnaval a partir de 1994, pelo que não constam dos seus arquivos os vencedores das edições anteriores a esta data.

Segundo o Ministério da Cultura, a maringa consta da lista das danças em via de extinção em Angola, como a Matchatcha, Dibondo, Tchicuit, Nzola, Lélica, Merengue e o Matafala, pelo que apela à sua preservação e maior divulgação.

Atento a esta situação, a nova direcção do Bula Mbunda, encabeçada pelo jovem António Gonçalo, formou em 2013 o grupo infantil, com o objectivo de dar continuidade a dança Maringa nos desfiles carnavalescos da província do Bengo.

Na sua primeira participação, os infantis do Bula Mbunda arrebataram o troféu de melhor grupo no desfile provincial, para gáudio dos mentores do projecto e dos precursores da dança, sobretudo aqueles que ainda dão o seu contributo na classe de adultos.

O presidente do grupo António Gonçalo explicou que grande parte dos integrantes dos infantis do Bula Mbunda é descendente de membros do grupo de adultos e que durante anos acompanham os ensaios, aprendendo as canções em Kimbundu, os passos de dança e as coreografias.

Mas, nem tudo é um mar de rosas para este grupo que completa a 02 de Fevereiro 67 de existência e persistência na preservação de uma das danças tradicionais da província do Bengo – a maringa.

Segundo o seu presidente, o Bula Mbunda a falta de apoio condiciona a execução de projectos que visam a revitalização do grupo. Desde 2011 a frente dos destinos do grupo, António Gonçalo revela que a força de vontade dos mais antigos e a energia dos mais novos tem sido a base de sustentação deste que é um dos mais antigos grupos carnavalescos da província do Bengo.

O director provincial da cultura do Bengo, Moisés Kafala reconhece o contributo do grupo Bula Mbunda, sobretudo na preservação da dança Maringa.

Considera que o grupo constitui um marco histórico que tem como papel mobilizador e formador das camadas jovens, transmitindo a sua experiencia, para um Carnaval mais colorido e harmonioso.

Surgimento do grupo

O grupo Bula Mbunda surgiu em meados de 1950 no bairro do Kaboxa, arredores da cidade de Caxito, numa das margens do rio Dande.

Relatos orais referem que o mesmo surgiu no meio de uma família, com o objectivo de recrear na zona e felicitar através da música e dança os eventos festivos do clã e nos óbitos que se registavam na área.

O nome do grupo é denominado Bula Mbunda, palavra de origem kimbundo que significa em português “parte nádegas”, a dança predominante é a Maringa e Caboxa é o nome do bairro onde se criou o conjunto, por este facto é chamado Maringa do Caboxa “Bula Mbunda”.

O grupo, fundado em 1947, conta actualmente com 208 membros dança a Maringa (casal unido dois a dois) ao som do batuque e sacaias.

Na altura da sua fundação, o grupo era composto primordialmente por seis integrantes, pais, filhos, sobrinhos e vizinhos. Neste percurso há a destacar António Leão, indicado a comandante do conjunto em 1964, que dinamizou o grupo com o qual participou e venceu o primeiro desfile competitivo em 1976.

Após vencer no mesmo ano (1976), o grupo começou a apostar seriamente na formação dos novos integrantes, para dar continuidade no estilo da dança a nível das competições provinciais.

A trajectória como grupo carnavalesco venceu várias edições na época colonial e conseguiu segundo e terceiros lugares nos anos 80 a 90.

Com a morte de António Leão, o grupo perdeu algum fulgor e mais tarde o conjunto não parou de dançar, indicou como rainha a anciã de 60 anos de idade, Isabel Francisco Sebastião Garcia, que dança o Carnaval há mais de 48 e que até hoje continua a dar o ar da sua graça nas pistas, emprestando igualmente o seu saber aos mais novos.

Isabel Garcia fez saber que o Carnaval naquela altura era feito por amor, paixão e ataraxia e em troca de mantimentos para conseguir alimentar as crianças.

Assegurou que ninguém se preocupava com indumentárias ou calçado, cada um vestia da sua maneira, sendo que hoje o Entrudo é mais exigente e requer muitos gastos, para convencer o corpo de jurado.

Segundo Isabel Garcia, o Carnaval do Bengo tem o condão de representar a espontaneidade do povo e também a diversidade cultural dos vários grupos etnolinguísticos que se encontram no grupo.

Afirmou que antigamente o grupo não tinha dificuldade de nada, pois o Carnaval não era competitivo e hoje passam por vários obstáculos como a falta de verbas, indumentárias, máquinas de costura e uma sede para reunir com o pessoal e guarnecer os arquivos.

Sugere a distinção de duas classes no desfile provincial do Carnaval, para que sejam distinguidos os grupos antigos.

Argumentou que por ser um conjunto que ainda conserva as tradições culturais e danças típicas da região, que muitas pessoas não entendem, igualmente alguns elementos que compõem o corpo de jurado, que se limita na classificação de grupos “modernos”, tem dificultado ascensão ao primeiro lugar de cada edição do Entrudo.

Sebastião Miguel, de 72 anos de idade, comandante do grupo carnavalesco Bula Mbunda, desde 1968, afirma que para manter a dança até hoje foi preciso muito empenho e dedicação dos seus companheiros e influenciados por outros grupos internacionais, para elevar a dança noutras paragens do mundo.

Explicou que com o surgimento da guerra na década de 60, a Maringa desapareceu das pistas de dança no Bengo e levou mais ou menos seis anos para voltar a ser apreciada pelos amantes desta dança, fundamentalmente nas efemérides e nos desfiles provinciais.

Instado sobre a apresentação do seu conjunto ontem e hoje, disse que os tempos idos até aqui houve melhorias em termos de organização e indumentária, coisa que no passado ninguém se preocupava com estes aspectos, pois o Carnaval não era competitivo.

Fez saber que o Carnaval naquela época dançava-se na rua, nas portas de grandes armazéns, lojas e defronte as administrações, em troca recebiam alimentos e valores irrisórios.

Lembrou que as exibições dos concorrentes na maior festa popular do Bengo começavam por volta das 15h30 com o desfile nas ruas até as madrugadas, sob o olhar atento dos empresários e responsáveis do governo.

O presidente do grupo Bula Mbunda, António Gonçalo, que integrou o grupo como dançarino em meados de 2010 e assumiu como responsável máximo em 2011, disse que actualmente a aposta está na formação de grupos infantis para que um dia substituam os mais velhos do conjunto, sendo que a maior parte dos integrantes possuírem mais de 50 anos de idade.

Destacou o papel importante que os mais velhos tiveram na transformação do grupo para que o mesmo continuasse a manter a tradição.

Afirmou que prevê ainda no mês de Fevereiro gravar um disco com canções antigas e modernas, para comercializar e servir para os próximos eventos provinciais, de forma a rentabilizar o conjunto que ainda depende de apoios externos.

Prevê igualmente a construção de uma sede digna onde passará a guardar documentos e fotografias de cada edição, assim como persuadir os membros a pagarem a sua quota, para o crescimento do conjunto sem dependências de outrem.

Essência da dança da Maringa

Maringa é uma dança folclórica que surgiu em 1938 devido a pesquisas de António Pile, natural do município de Cacongo, era dançada apenas por “assimilados” (designação atribuída às pessoas que sabiam ler e escrever) e dançava-se dois a dois (mulher e homem agarrados olhando nos olhos de cada um).

A Maringa é dançada em pares em coreografias coordenadas pelo chefe da roda, enquanto se vai desenvolvendo no salão, as trocas de olhares e os sorrisos entre o par são frequentes, através da melodia da música e o ritmo dos instrumentos.

A Direcção provincial da Cultura do Bengo está a trabalhar em políticas para a criação de bibliografia dos grupos carnavalescos mais antigos que até ao momento conservam as danças Maringa e possuir documentos sobre outros aspectos ligados ao desenvolvimento do Carnaval nesta região.

Com isto facilitaria os investigadores internacionais ou nacionais a desfrutarem de dados exactos sobre os grupos locais, tipos de dança predominante e suas canções, para que a cultura possa atingir patamares altos.

Os conjuntos que mais destacaram naquela época entre 1947/1960 e levavam o público ao delírio eram: Maringa do Kaboxa “Bula Mbunda”, Maringa do Bispo, Crocodilo do Sassa Povoação, Jacaré do Kijoão Mendes, Sukumana do Kixiquela, Viola Havemos de Voltar do Quirindo, Jibóia do Bambuca e Voz do Povo do Kissari, todos do município do Dande, que carregavam multidões nas artérias da cidade de Caxito e arredores.

Enquanto os comandantes mais destacados que davam ar da sua graça no campo da dança tradicional nas pistas destaca-se Zito Salé (Jacaré do Quijoão Mendes), Chico Ngadiama (Voz do Povo do Quissari), Arsénio (Crocodilo do Sassa Povoação), todos já falecidos, com excepção do ancião Kipenze (Maringa do Kaboxa), que até ao momento continua a dançar nas pistas mesmo com a idade avançada.

O músico Titi Matias, 53 anos de idade, disse que assistiu vários desfiles do Bula Mbunda, frisando que o seu pai foi integrante e elogiou a perseverança do grupo que deu muitas alegrias quando mais jovem.

O cidadão Luciano Chila, de 52 anos de idade, revela que participou em algumas edições do Carnaval como dançarino, sublinhando que o conjunto era muito representativo nas actividades do governo provincial e os seus integrantes na maior parte eram agricultores.

O grupo em termos de canções, disse ainda a fonte, tinha um compositor nato já falecido, que nas suas harmonias apelava a juventude na altura a aderir na agricultura, ensino e pesca artesanal, assim como o resgate dos valores morais e cívicos da sociedade.

Destacou que através destes apelos muitos jovens faziam o cultivo e o produto final do campo era comercializado, o que rentabilizava os membros do grupo, principalmente quando deviam desfilar, não dependia muito de apoios dos comerciantes, mas sim de contribuições financeiras e de produtos de campo.

Na senda das canções que o grupo Bula Mbunda entoava no Carnaval do passado, reflectia igualmente os maus tratos em que eram submetidos pelos colonialistas portugueses e através da música na língua kimbundo expressava sentimentos de revolta.

O responsável disse que nos dias de hoje o Bula Mbunda cresceu significativamente, desde a indumentária, coreografia e outros adornos que lhes dá o mérito de participar de igual para igual com grupos modernos. Fruto disso a criação de grupos infantis que visa fundamentalmente ascender no futuro, uma vez que os antigos devem já se reformar e passar testemunho.

Francisco da Silva, disse que o Bula Mbunda antigamente apresentava-se com indumentária livre e dançava a Maringa e a Kazucuta. A maior parte dos integrantes deste conjunto possui mais de 50 anos de idade.

Fez saber que naquela altura o Carnaval antes de ser realizado, os populares e os foliões afecto ao grupo já dançavam desde a noite até a madrugada incansavelmente em todas artérias da urbe de Caxito, para no dia do acto estarem mais preparados e afinados.

Actualmente, frisou, devido a insegurança e a falta de iluminação pública em algumas partes da vila, não está a ser possível realizar tais actos nos períodos noturnos.

No seu ponto de vista, o Bula Mbunda com um presidente jovem na sua direcção, criou o grupo infantil em 2012 que poderá resgatar a mística do Carnaval antigo e dar continuidade a dança Maringa.

É de opinião que a Direcção da Cultura aposta mais na formação dos agentes culturais, para que possam promover mais acções de pesquisa, divulgação e transmissão a nova geração as características das danças angolanas, fundamentalmente no Bengo.

Solicita-se as estruturas de direito para que se apoie cada vez mais às acções de preservação e divulgação das danças tipicamente angolanas, com intuito de enriquecer o mosaico cultural, sobre tudo a Maringa que está em via de extinção. (portalangop.co.ao)

Por João de Figueiredo Alberto Wassamba