Cabinda: Secretaria da Cultura perspectiva construção de centros culturais multidisciplinares

Cabinda – A Secretaria Provincial de Cabinda da Cultura perspectiva a construção de um centro cultural multidisciplinar em cada um dos quatro municípios da província, durante o presente ano, segundo o responsável da instituição, Euclides da Lomba.

O responsável, que teceu esta consideração quarta-feira à imprensa, avançou que todas as disciplinas ligadas à vida cultural vão fazer parte desses centros.

Euclides da Lomba reconheceu haver ainda muito por se fazer no domínio da cultura a nível da província de Cabinda, sobretudo no que tange a classificação dos locais ligados à luta de libertação nacional.

Afirmou ter orientações superiores no sentido de a partir do presente ano trabalhar-se na implementação, no quadro do programa de investimentos públicos, do projecto de construção de marcos históricos em locais em que se desenvolveu a luta de libertação nacional, incluindo onde tombaram figuras notáveis. (portalangop.co.ao)