A especulação começou ainda em março de 2007, quando o “jovem” – para os padrões da política – Barack Obama começou a despontar como um candidato forte à eleição presidencial norte-americana: “para ascender tão rapidamente, só pode ser maçom”.

A primeira referência foi feita por um membro anônimo de um fórum online, afirmando que seu informante “sentou-se ao lado de Obama numa loja maçônica“.

Num país onde a paranóia e as teorias conspiratórias parecem ter solo mais fértil que em qualquer outra parte do planeta, não demorou para o boato crescer a ganhar corpo. Ouvi essa história de que o Obama é maçom há algumas semanas, aqui no Brasil, e resolvi investigar.

Levando em conta que a maçonaria é uma organização envolta em mistérios, que não faz nenhuma questão de divulgar detalhes sobre suas reuniões e sobre seus membros, fica fácil para a criatividade das pessoas aflorar. Afinal, nenhum membro vai tomar a iniciativa de rebater todas as maluquices (e algumas verdades) que se publica sobre a maçonaria.

O que muita gente fala na internet é que Barack Obama é um maçom de grau 32, dentro da maçonaria Prince Hall.

As lojas Prince Hall levam o nome de seu fundador, um um militar negro que atingiu o grau 33 (máximo) em 1775, na cidade de Boston. Ao longo da história dos EUA, a segregação racial tornava muito difícil a participação de negros nas lojas tradicionais. Por isso a Prince Hall ganhou espaço e hoje continua reunindo majoritariamente maçons afro-americanos.

A Prince Hall segue o rito escocês e, portanto, tem mesmo 33 graus para serem galgados por seus intregantes. É tecnicamente possível que Obama seja um maçom grau 32 dentro de uma “maçonaria para negros”.

É tecnicamente possível, mas também muito difícil encontrar provas de que isso seja verdade.

Dê uma olhada nas fotos abaixo:

Vocês acham que ele está avisando para o eleitores que que é maçom, com um gesto associado à ordem ou ele estaria dizendo “I love you” para alguém na plateia, usando a língua de sinais?

Agora que o livro “O Símbolo Perdido“, de Dan Brown está no topo da lista dos mais vendidos, a maçonaria virou assunto da moda. E misturar a sociedade secreta com o homem mais poderoso do mundo é um prato saboroso e intrigante para muita gente que gosta de teorias mirabolantes. De fato, 14 presidentes dos EUA eram maçons, incluindo o fundador da nação, George Washington. Isso ajuda a reforçar o elo entre o ocupante da Casa Branca e a organização secreta.

O fato que de uma loja maçônica promoveu um baile para comemorar a posse de Obama não ajudou muito e alimentou as suspeitas. Na noite de 20 de janeiro de 2009, o presidente e a primeira-dama compareceram a 10 bailes, mas não foram ao maçônico.

Ainda na época da campanha, o site de Barack Obama (que reunia e registrava milhares de manifestações em favor do candidato) teve um dos posts do seu fórum ilustrado com símbolos maçônicos. Eram membros da Prince Hall relatando que estavam engajados na eleição do democrata negro. Encontrar uma estrela maçônica, compasso e esquadro postados no fórum público já foi o suficiente para uma publicação cristã fundamentalista afirmar que Obama é maçom.

Outra “prova” que é apresentada com frequência é o aperto de mão. Obama, em alguns momentos, teria revelado sua identidade maçon ao cumprimentar determinadas pessoas. A colocação das mãos indicaria o grau do maçon. O polegar pressionando determinado espaço entre os nós dos dedos seria a senha para informar o grau do indivíduo dentro da maçonaria.

Este vídeo, editado durante a campanha presidencial, tenta convencer o internauta a não votar no maçom Obama, devido a um revelador aperto de mão com o apresentador Bob Schieffer:



Essa outra foto, do jovem Obama recebendo um prêmio também é apresentada como prova:

Quando o pré-candidato Barack Obama fez campanha e discursou numa loja de rito escocês em Des Moines, o evento foi relatado pelo jornal The Boston Globe e pelo Des Moines Register. Aparentemente, vários sites de cristãos conservadores citaram o repórter do Des Moines Register de maneira errada. As transcrições da matéria que foram publicada seriam assim:

Jason Clayworth, repórter, escreveu que “Um de seus membros mais famosos, e também um membro de grau 32 da maçonaria Prince Hall, se tornou um candidato à presidente para 2008. Seu nome é Barack Hussein Obama.”

A transcrição foi contestada, já que o repórter nunca teria escrito aquelas palavras e nunca teria associado Obama diretamente à maçonaria.

A maior controvérsia pipocou em junho de 2008, quando um artigo da renomada revista Newsweek estampou uma enorme foto do que seriam as mãos de Barack Obama ajeitando o brasão da presidência da República.

Na mão direita há um vistoso anel maçônico.

A questão toda é: quem prova que essa é mesmo a mão de Barack Obama? Duvido muito que seja. Ninguém pode provar qualquer relação.

A própria legenda, na revista, não afirma que aqueles dedos são de Obama. Diz apenas “The president’s official seal is set”, ou seja “O selo oficial do presidente está arrumado”.

Na foto, o terno é de tweed e o relógio muito diferente daquele que Obama costuma usar. Uma imagem dessas, produzida, em uma revista como a Newsweek é – com certeza – cuidadosamente planejada. Pode-se questionar a intenção dos editores ao colocarem discretamente um anel maçônico numa mão negra numa matéria sobre Obama. Mas daí a usar isso como prova de que o presidente dos Estados Unidos é um maçom, creio que seja um salto grande demais.

Para completar, um pouco raciocínio lógico: Obama não surgiu em 2008, “do nada”. Ele já era uma figura pública reconhecida há tempos. Mesmo em épocas em que ele não era tão famoso, nunca houve nenhum registro de que ele frequentasse encontros maçônicos. De fato, um artigo publicado pela loja de British Columbia e Yukon (no Canadá) diz que nem a Grande Loja de Illinois nem a Grande Loja Prince Hall de Illinois (estado de origem de Obama) têm qualquer registro de que ele ingressou na ordem.

A Grande Loja Prince Hall de Michigan publica uma lista de maçons negros famosos – que inclui o empresário do boxe Bon King e o cantor Nat King Cole. Em nenhum momento alguém faz menção a Barack Obama.

Aproveitando, mais uma vez, a esteira do sucesso de O Símbolo Perdido a CNN veiculou em outubro uma reportagem sobre os maçons e sua presença dentro do Congresso norte-americano.

Mesmo que alguns congressistas não gostem de falar sobre o assunto, sua condição de membros da maçonaria é pública. Alguém acredita que Obama chegaria à presidência sem que sua participação nesta organização fosse notória e amplamente conhecida? Citando a jornalista Rita Marshall:

“A maçonaria, especialmente na América do Norte, é muito mais aberta do que muita gente pensa. A filiação a uma loja maçônica não é um segredo. Nomes dos membros podem geralmente ser encontrados nas paredes das salões maçônicos, onde a presença do público externo é comum. (…) Maçons identificam-se com anéis, gravatas, adesivos nos carros e marchas pelas ruas.”

Se Obama fosse maçom, será que não haveria alguma foto dele – em qualquer momento do passado – participando de alguma atividade pública, com identificação clara de sua filiação? (bonato.cc)