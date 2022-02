Huambo: Caála recruta técnicos assistentes para o censo Populacional /2014

O coordenador do grupo técnico do Instituto Nacional de Estatística (INE) neste município, Luís Chimuco, informou ser pretensão recrutar técnicos assistentes para cada uma das quatro comunas e um municipal, cuja missão será a de assegurarem o processo organizativo do censo populacional.

Disse que, enquanto aguardam pelas candidaturas, o INE, em parceria com as autoridades tradicionais e religiosas, está a desenvolver palestras nas comunidades acerca da importância do censo da população.

A população do município da Caála está estimada em 191 habitantes, distribuídas pelas comunas da Calenga, Catata, Cuima e sede (Caála). (portalangop.co.ao)