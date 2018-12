Rock in Rio começa nesta sexta com Beyoncé, Ivete Sangalo e tributo a Cazuza

Veja horários dos shows que acontecem na primeira noite do festival carioca; 85 mil pessoas devem comparecer

A cantora norte-americana Beyoncé é a grande estrela da primeira noite do Rock in Rio 2013 , festival que começa nesta sexta-feira (13). David Guetta, Ivete Sangalo e uma homenagem ao cantor Cazuza são os demais destaques da estreia do evento, que terá sete dias e receberá artistas como Justin Timberlake, Metallica e Bon Jovi.

Com todos os ingressos esgotados, espera-se que o primeiro dia de festival receba 85 mil pessoas. No palco Mundo, o principal do Rock in Rio, a música começa às 17h com show da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Por volta das 18h30, uma homenagem ao cantor Cazuza contará com a participação de artistas como Ney Matogrosso, Bebel Gilberto, Paulo Miklos e Frejat.

Às 20h30 a cantora baiana Ivete Sangalo volta à Cidade do Rock após a apresentação na edição de 2011, quando chegou a cantar com a colombiana Shakira. No Twitter, Sangalo disse que o show será “totalmente Brasil”, tanto nas projeções como no repertório.

“Estou no tesão! O cenário é todo novo em folha e ainda tem uma homenagem luxo. O coração tá que tá! Sem falar que eu ainda vou curtir no gargarejo o show da Bey. Noite em alta!”, escreveu.

O DJ francês David Guetta deixa o palco Mundo mais eletrônico a partir de 22h10, preparando o público para o show de Beyoncé, marcado para 0h05.

A apresentação no Rock in Rio faz parte de uma turnê da cantora pelo Brasil – no show de estreia, em Fortaleza, ela trocou de roupa dez vezes em duas horas .

O setlist deve incluir “Run the World (Girls)”, “End of Time” ,“Baby Boy”, “Love on Top”, “Crazy in Love”,“Single Ladies (Put a Ring on It)”, “I Will Always Love You” e “Halo”.

Na TV

O festival terá exibição pelo canal Multishow. A Rede Globo deve transmitir ao vivo o principal show de cada noite.

Outros palcos

Outros espaços da Cidade do Rock terão atrações de diferentes estilos. O palco Sunset, por exemplo, promoverá encontros musicais inusitados, abrindo os trabalhos com o show de Flávio Renegado e Orelha Negra às 14h40.

Vintage Trouble e Jesuton vêm na sequência, às 16h, seguidos da parceria entre Maria Rita e a belga Selah Sue. Living Colour e Angélique Kidjo são os últimos tocar no espaço, a partir das 19h30.

As atrações do palco eletrônico começam às 22h30, com Sweet Beats, seguido de Ask 2 Quit (23h30), Life is a Loop (0h30) e Otto Knows (1h30).

Pela chamada Rock Street, uma rua com inspiração londrina, passarão Rock Street Big Band (14h15), All You Need is Love (15h35), Evandro Mesquita & Fabulous Tab (16h25), Sensessional – Irish Pub Songs (17h30), Lisa Lottie (20h25), Celta Brasil – Irish Dance (20h45), Mágico Romano (21h05 e Celtic Jam Session (21h35).

O Rock in Rio também terá uma área dedicada à dança de rua, com apresentações às 14h, 21h30 e 23h25 no palco Street Dance. (ultimosegundo.ig.com.br)