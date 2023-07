Novo alvará comercial é emitido em três dias

A Comissão Económica do Conselho de Ministros esteve ontem reunida e avaliou a evolução do mercado monetário e cambial. A Comissão Económica apreciou ainda o projecto de criação do Sistema Integrado de Licenciamento da Actividade Comercial (SILAC) e o Programa de Emissão de Novos Alvarás Comerciais, no quadro da reestruturação do sector comercial. Ler mais

(jornaldeamgola.com)