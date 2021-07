Pescas: Angola é uma grande potência

O Executivo quer aproveitar ao máximo os recursos hídri­cos existentes, dada à diversidade pis­cícola, aliada à configuração hidrográfica de Angola. Para o uso racional das especies, foi feito um estudo preliminar da biodiversidade e de peixes de água doce, realizado no período de 2008 a 2009, pelo Instituto Nacional de Investigação Pes­queira (INIP), em colaboração com o Instituto Sul-Africano de Biodiversidade Aquática (SAIAB).

Durante o processo, foram realizadas campanhas de inves­tigação para avaliar a diversi­dade de peixe do rio Kwanza, uma bacia hidrográfica com cerca de 14.600 quilómetros quadrados. As áreas abrangidas foram o alto, médio e baixo Kwanza.

Estudo investigativo

Segundo um documento que o JE teve acesso, em 2011, o INIP em parceria com o Intituto Pes­queiro de Angola e a Universi­dade Agostinho Neto realizou a primeira campanha de estudo da biodiversisdade de peixes no rio Zenza/Bengo, a partir da nascente do Quiculungo (Kwanza-Norte) com altitude de 1.400 metros de extensão de 300 quilómetros.

As amostras incidiram em 13 locais que incluíram os da Samba Cajú, rio Mandambela afluente do rio Bengo em direc­ção à N´gonguembo e as lagoas do Lalama, Kilunda e Panguila foz do rio Bengo.

Especies de peixes

Os estudos da biodiversidade já realizados permitiram aumen­tar o conhecimento sobre as espécies de peixes de água doce existentes em Angola, permitindo identificar as áreas onde se observa elevada actividade de pesca. De igual modo, foi dado a conhecer as áreas com grande potencial pesqueiro para o desenvolvi­mento da pesca continental e aquicultura que permitirão o desenvolvimento de um “plano de Gestão de Pesca transfron­teiriça da bacia do Cubango/Okavango” e garantir a con­servação e sustentabilidade do uso de recursos partilha­dos para benefícios das comu­nidade locais.

Em 2012, o INIP, SAREP e o Ministério do Ambiente também realizaram um novo estudo da biodiversidade de peixes no rio Cubango, no município de Tchi­cala Tcholohanga (Huambo). Em 2013 foram realizados estudos da Biodiversidade no Sudoeste de Angola, no Bié, tendo abrangido as localidades do Calai, Npunda Mavengue, Rito em direcção à Nancova no rio Kuito e áreas da Jamba e Luiana no rio do Cuango (Kuando-Kubango).

No rio Zenza/Bengo foram estudadas 34 espécies per­tencentes a 12 famílias. No rio Cubango (parte angolana) foram identificadas 73 espé­cies, dos cerca de 96 regista­dos no sistema, pertencentes a várias famílias de peixe.

Cinco espécies consideradas não descritas no sistema foram registados no rio Okavango, assim como no rio Cunene e Kwanza. No rio Kuito e Kuando foram identificados 72 espécies de um total de 96 registados. O rio Kuito e seus afluentes na parte inferior possui uma comu­nidade de peixes diferente a do Cuango. Por isso, os especia­listas afirmam que Angola tem potencialidades em espécies para o desenvolvimento da pesca continental na região.

Futuros projectos

Os especialistas pretendem con­tinuar os estudos sobre a diversi­dade de peixes em outras bacias hidrográficas e ecossistemas estuarinos de Angola, catalogar e divulgar o guia de campo de espécies das águas doces, ela­borar estudos de bio-indicado­res que poderão ser usados para avaliação de estudos dos recur­sos das águas continentais.

Será, também, implementa do programa de monitoriza­ção ambiental e biológica nas áreas identificadas com grande potencial, para o desenvolvi­mento da pesca continental, onde actualmente se observa elevada actividade de pesca e reforçar a capacidade humana de forma a corresponder a vários desafios.

O objectivo das campanhas foi igualmente reforçar a capa­cidade institucional dos técni­cos do INIP em realizar estudos de biodiversidade, aumentar o conhecimento sobre a diversi­dade de peixes de água doce e conhecer as potencialidades de pesca e a dinâmica destes ecossistemas.

Segundo a fonte, a metodo­logia usada foi o levantamento em diferentes locais dos rios, afluentes e lagoas com vista a obter maior diversidade pisci­cola possível ligada aos diferen­tes tipos de “habitats”.

Nos diferentes estudos foram empregues diferentes técnicas de capturas de acordo com os locais a mostrar e adaptação de técnicas de pescas as con­dições do terreno. ANTÓNIO EUGÉNIO (Jornal de Economia & Finanças)