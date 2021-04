Director geral da Seaside: “Este ano pretendemos atingir os 15 milhões de dólares de facturação”

O director-geral da empresa portuguesa de calçados, Paulo Condesso, fala sobre a entrada da marca no mercado angolano e faz planos para o futuro próximo.

Porquê trazer a Seaside para Angola?

A Seaside vem colmatar uma lacuna que havia no mercado, em termos de calçados e acessórios de moda. E nós achamos que para além de ser um bom negócio, vinha cumprir uma função que de facto não existia no mercado. Calçado bom, a preços baratos, com moda. Coisa que não existe cá, as pessoas vão para fora, trazem calçados e acabam por especular nos preços.

Portanto, a vinda da marca nada teve a ver com a crise económica que agora se vive em Portugal?

Por acaso não. Eu estou a ser desafiado para trazer a Seaside já há muito tempo. Só que entretanto desempenhava funções na ESCOM e não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou era um, ou era outro.

Fui convidado para liderar a Seaside em Angola em 2006. Na altura constatamos que havia esta lacuna no mercado. Constatamos também que havia rotura constante de stock.

As pessoas compravam um calçado e depois tinham que estar à espera dos próximos contentores, para saber se vinham os mesmos modelos.

E o que pretende a Seaside?

O que pretendemos é precisamente o oposto: preços competitivos, qualidade, moda e fornecimento contínuo assegurado, para que as pessoas consigam encontrar sempre os números e modelos que pretendem.

Coisa que no princípio foi um bocado complicado, na medida em que, para sermos sinceros, não estávamos à espera deste sucesso estrondoso que foi o arranque da Seaside em Angola. Ficámos 50 por cento acima das expectativas mais optimistas que tínhamos desenhado.

Houve logo ruptura de stock. Mas eu asseguro-lhe que não volta a acontecer, a parte logística é para nós muito importante.

Diante desta ruptura de stock que se registou no início, não vai haver alterações nos preços?

Não. Isso é completamente contra a nossa política. Isto é um negócio que assenta em volume, não assenta na venda de dois, três, quatro, ou dez pares de sapato. Nós trabalhamos com margens mais baixas e é nessa quantidade (volume) que vamos buscar o nosso investimento.

Têm encontrado muitas dificuldades na reposição de stock?

Tivemos muita dificuldade durante o mês de Dezembro de 2012.

Acho que foi um Dezembro atípico. Dezembro já é um mês atípico em relação aos outros meses do ano, mas este que passou foi um Dezembro atípico em relação aos Dezembros anteriores. Tivemos um contentor que levou um mês a sair do porto. E mal saíu desapareceu.

Estas dificuldades que têm enfrentado, pelo facto dos sapatos serem importados, não vos leva a pensar na possibilidade de abrir uma fábrica em Angola?

Nós podemos num futuro próximo, pensar numa situação destas, neste momento não. Até porque nós não somos produtores. Seguindo a tendência mundial, as grandes marcas não são produtoras, elas trabalham com produtores. E nós não queremos ter mais uma “dor de cabeça”. Já temos uma grande, que é distribuir e comercializar.

Entretanto, se houver produtores locais interessados, estão abertos a essa possibilidade?

Sim, sim, sim! Já fomos contactados por alguns distribuidores locais, porque ainda não há produtores.

Que avaliação faz do mercado de calçados em Angola?

Existe uma grande componente de mercado informal, com a qual nós não queremos competir. O fardo ocupa um espaço também grande nas classes mais baixas e depois o resto são lojas que praticam preços extremamente especulativos. Ou seja, o rácio “value for money” é completamente desadequado, não é equilibrado.

O que as pessoas estão a comprar não tem aquele valor. Achamos que é um mercado não organizado e não profissionalizado. Pretendemos profissionalizar mais o mercado e torná-lo mais competitivo. Porque atrás de nós, alguns lojistas já começaram a baixar o preço e a entrar também pelo caminho das promoções e ofertas. Mais concorrência, mais oferta, e quem ganha é o consumidor.

Na abertura da loja falou-se de criações específicas para Angola. Isso já começou a acontecer?

Já começamos a comprar colecções específicas para Angola. Não vamos trabalhar em regime de outlet, ou seja, como estamos em regime de contra estação, vamos trabalhar com colecções antigas, vamos trabalhar com colecções especificamente desenhadas para o hemisfério onde nós estamos e para o clima que encontramos.

Quanto é que vai ser investido nessa questão de criações específicas?

Depende dos modelos. Cada modelo tem um preço. Quando decidimos com os nossos designers criar um modelo mais tropical, mais africano, temos que desenhá-los, inspirando-nos também em colecções internacionais e depois procuramos fabricantes que aceitem fazê-los com o tipo de matéria prima que nós queremos para ganhar o mercado. É um processo longo, por isso temos que começar muito tempo antes.

Neste momento já começamos com colecções que vêm directamente para Angola, não compradas em Portugal, porque as fábricas estão vocacionadas para o inverno. O que nós queremos fazer é: no próximo ano, lançar este repto às fábricas portuguesas de trabalharem verão, para o verão. Porque regra geral, no verão trabalha-se para a colecção de inverno.

Qual foi o valor do investimento na loja de São Paulo?

Esta loja é uma loja alugada, pertence à Importrading, mas investimos em acabamentos e decoração cerca de 350 mil dólares.

Que balanço que faz desde a abertura?

Muito positivo. Tão positivo que existe uma pressão dos accionistas para antecipar as aberturas que nós tínhamos escalonado até 2015! Vamos antecipar algumas delas. Já este ano queremos abrir cinco ou seis lojas. Uma no Lobito e as outras em Luanda.

Quais são os objectivos para este ano?

Este anos nós queremos atingir os 400 mil pares de sapatos em termos de vendas. Não é muito, em Portugal vendemos quatro a cinco milhões. Mas também são 80 megastores.

É obvio que para isso vai contribuir a abertura das lojas que temos previstas. Isto está tudo sincronizado, basta que alguma das lojas se atrase para que nós tenhamos dificuldades em concluir os objectivos.

O que são 400 mil pares de sapatos em termos de lucros?

Em termos de volume de vendas pretendemos atingir os 15 milhões de dólares. Em termos de investimentos eu falo em investimento directo e indirecto. Porque grande parte das lojas são alugadas a fundos imobiliários, nós não queremos comprar os espaços. O nosso negócio é comprar e vender sapatos, não é ter produtos imobiliários.

Além de Luanda e Lobito, quais são as outras cidades onde pretendem abrir lojas?

Em 2014 temos mais cinco previstas, uma no Lubango e as outras todas em Luanda. Luanda e arredores. Em 2015, prevemos mais quarto aberturas, uma no Huambo e três em Luanda. O enfoque é Luanda onde está a maior densidade populacional, mas estaremos também nas três províncias mais importantes, Benguela, Huambo e Lubango.

E qual é a política em relação aos preços?

Temos uma política interessante, que é uma política de preços homogéneos em todo o território de Angola.

O sapato que é comprado aqui em Luanda por um preço, vai ser comprado ao mesmo preço em Benguela e no Huambo. Não é correcto marginalizar as populações do interior.

Acabamos por reflectir no preço de venda todos estes custos que temos com a distribuição no interior.

Por outras palavras os luandenses acabam por pagar um bocadinho mais, para que as pessoas das outras províncias possam ter os sapatos ao mesmo preço! Mas estamos a falar de valores ínfimos.

Falou-se também da questão do franchising.

O nosso negócio não é a loja de rua, de proximidade. Estamos mais vocacionados para os grandes espaços e nesta cidade, 600 metros… é complicado. Já temos algumas parcerias estabelecidas, com a Brazuca, por exemplo. E estamos à procura de outras cadeias, não queremos entrar no pequeno comerciante. Se bem que o pequeno comerciante também se pode abastecer na Seaside, no armazém do Mercado dos Kwanzas, onde vendemos a grosso.

Se alguém quiser abrir uma loja só para vender a marca Seaside, como é que pode dar esse passo?

A pessoa pede-nos apoio, nós temos os nossos arquitectos em Portugal que fazem toda a parte de design interior, apresentamos um projecto, e se a pessoa concordar, avançamos com o projecto. Fabricamos os móveis, a pessoa compra, e os sapatos são depois vendidos a grosso a essa loja – que vai beneficiar de publicidade Seaside como se fosse qualquer loja da marca. Só que é um comerciante “independente”. Acaba por não pagar qualquer franchising (franquia) porque é obrigado a adquirir os sapatos à Seaside a um preço de revenda e vender aos preços estabelecidos pela marca. AONI D’ALVA (Novo Jornal)