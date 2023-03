“Sou da época em que o António Jacinto via os ensaios”

Homem do teatro, António de Oliveira “Delon” foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e aluno do renomado teatrólogo argentino, Adolfo Gutkin. Notabilizou-se na representação do Rei do Congo na célebre peça Teatro da História de Angola, em 1977, dirigida pela brasileira Teresa Santos.

