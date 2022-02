TDA comercializa 500 viaturas por mês

O grupo TDA comercializa, em média, 500 viaturas mensais das diversas marcas que representa. O mercado automóvel cresceu, em 2012, cerca de 30 por cento, segundo o director-geral em Angola, Júlio Pereira.

A informação foi prestada ao NJ nesta quarta-feira, 13, na localidade de Viana, à margem da cerimónia de inauguração do novo pólo da TDA, por sinal o terceiro em Luanda.

O investimento criou 60 postos de trabalho directos, maioritariamente para funções de assistência a veículos pesados e viaturas de todo o terreno “pick-up”.

“Os negócios estão bem. No ano passado o mercado automóvel, em geral, cresceu cerca de 30 por cento e obviamente acompanhamos essa tendência com algumas marcas um pouco mais fortes e outras onde fazemos menos sucesso”, sublinhou o director-geral do grupo TDA.

Em seu entender, a marca que mais cresceu mais foi a Renault. Os dois modelos mais vendidos foram o Sandero e o Duster, tendo as demais marcas acompanhado a evolução desse crescimento.

“O inicio deste ano foi muito semelhante ao ano passado, pois não esperamos ter um crescimento tão grande, mas acreditamos que o mercado automóvel cresça mais um pouco durante 2013. É um sector que tem vindo a progredir muito em Angola”, observou.

Ao comparar as vendas dos anos anteriores com as de hoje em dia, Júlio Pereira disse que o Mercado automóvel hoje conta com clientes mais exigentes. A abertura do polo de Viana visa criar um serviço de proximidade, numa zona que está a ser fortemente desenvolvida e industrializada.

“Estamos aqui também muito vocacionados para a área de pesados e na assistência mais de pick-up e de carros de serviço”, afirmou, acrescentando que esta unidade não prescindirá “da assistência técnica a veículos ligeiros”.

Com 750 trabalhadores, o grupo TDA entrou no mercado angolano em 1992, representando viaturas Nissan, nas primeiras instalações situadas no centro de Luanda (Coqueiros).

Conta também com um pólo na zona de Talatona, e detém igualmente concessões na cidade do Lubango (Huíla) em parceria com um grupo empresarial local.

A TDA está actualmente a finalizar uma nova parceria para a província do Huambo. Presentemente, representa (para além da Nissan e da Renault) as marcas automóveis Peugeot, Honda, JMC, Mahindra, Renault Trucks e as motorizadas da Honda, Piaggio, Gilera e Vespa.

Durante o mês de Maio, a empresa conta inaugurar uma loja no município da Catumbela, na província litoral-sul de Benguela.

HORTÊNCIO SEBASTIÃO (Novo Jornal)