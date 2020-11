A história da gestão (administração) iniciou num tempo muito remoto, mais precisamente no ano 5.000 a.C, na Suméria, quando os antigos sume­rianos procuravam melhorar a maneira de re­solver os seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar (gerir).

No Egipto, Ptolomeu dimensionou um sistema económi­co planeado que que não poderia ter-se operacionalizado sem uma gestão (administração) sistemática e organizada.

Em Seguida na China de 500 a.C, a necessidade de adoptar um sistema organizado de governo para o im­pério, a constituição de Chow, com os seus oito regula­mentos e as regras de gestão (administração) pública, exemplificam a tentativa dos chineses definir regras e princípios de administração.

Na evolução histórica da gestão (administração), duas instituições se destacaram: a Igreja Católica Romana e as organizações militares.

A Igreja Católica Romana pode ser considerada a or­ganização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos mostrou e provou a força de atrac­ção dos seus objectivos, a eficácia das suas técnicas or­ganizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive sobre os com­portamentos das pessoas.

As organizações militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos merce­nários dos séculos XVII e XVIII até aos tempos moder­nos com uma hierarquia de poder rígida e adopção de princípios e práticas administrativas comuns a todas empresas da actualidade.

A revolução industrial

O fenómeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna gestão (administração) ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao li­miar do século XX. Esse fenómeno trouxe rápidas e profun­das mudanças económicas, sociais e políticas, a chamada revolução industrial.

A revolução industrial teve início na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor, por James Watt, em 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização, que se es­tendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos.

A revolução industrial desenvolveu-se em duas fases distintas: a primeira fase de 1780 a 1860. É a revolução do cartão, como principal fonte de energia, e do ferro, como principal matéria-prima. A segunda fase foi de 1860 a 1914. É a revolução da electricidade e derivados do pe­tróleo, como as novas fontes de energia e do aço, como a nova matéria-prima.

Até ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo. E a moderna gestão (administração) surgiu em res­posta a duas consequências provocadas pela revolução in­dustrial, a saber:

1. Crescimento acelerado e desorganizado das empre­sas que passaram a exigir uma administração científica ca­paz de substituir o empirismo e a improvisação;

2. Necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para fazer face à intensa concorrência e com­petição no mercado.

Difícil é precisar até que ponto os homens da antigui­dade, da idade média e até mesmo do início da idade moderna tinham consciência de que estavam a praticar a arte de gerir.

Já no século XX, surge Frederic Winslow Taylor, enge­nheiro americano, apresentando os princípios da adminis­tração científica e o estudo da administração como ciência.

Conhecido como percursor da Teoria da Administração Científica, Taylor preconiza a prática da divisão do traba­lho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar os seus objectivos de máxima produção a mínimo custo, se­guindo os princípios da selecção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência.

Nas considerações da administração científica de Taylor, a organização é comparada com uma máquina, que segue um projecto pré-definido; o salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários; a organiza­ção é vista de forma fechada, desvinculada do seu mercado; a qualificação do funcionário passa a ser supérflua em con­sequência da divisão de tarefas que são executadas de ma­neira repetitiva e monótona e, finalmente, a administração científica, faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares das empresas.

A administração científica

Em 1911, Taylor publicou o livro, considerado como a “bíblia” dos organizadores do trabalho: Princípios da Administração Científica, que torna-se um best-seller no mundo inteiro.

As propostas básicas de Taylor: planeamento, padroni­zação, especialização, controlo e remuneração trouxeram decorrências sociais e culturais da sua aplicação, pois repre­sentaram a total alienação das equipas de trabalho e da so­lidariedade grupal, fortes e vivazes no tempo da produção artesanal. Apesar das decorrências negativas para a massa trabalhadora, que as propostas de Taylor acarretam, não se pode deixar de admitir que elas representaram um enorme avanço para o processo de produção em massa.

Paralelamente aos estudos de Taylor, Henri Fayol que era francês defendia princípios semelhantes na Europa, basea­dos na sua experiência na alta administração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos, os se­guidores da administração científica só deixaram de igno­rar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Es­tados Unidos. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem os seus princípios. Fayol­relacionou 14 (catorze) princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor.

As 5 (cinco) funções principais da gestão como: pla­near, comandar, organizar, controlar e coordenar, o já conhecido e exaustivamente estudado nas escolas de administração-PCOCC- são os fundamentos da Teoria Clássica defendida por Fayol. Esta teoria considera a ob­sessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores, que é semelhante à administração científica desenvolvia princípios que bus­cavam explorar os trabalhadores.

Traçando-se um paralelo entre a administração Científi­ca e a Clássica, observamos que enquanto Taylor estuda­va a empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava privilegiando as tarefas da organização. A ênfase dada pelo primeiro era sobre adopção de métodos racio­nais e padronizados e máxima divisão de tarefas, enquan­to o segundo enfatizava a estrutura formal da empresa e a adopção de princípios administrativos pelos altos escalões.

Na história da evolução da gestão não se pode esquecer a valiosa contribuição de Elton George Mayo, o criador da Te­oria Das Relações Humanas, desenvolvida a partir de 1940, nos Estados Unidos e mais, recentemente, com novas ideias, com nome de Teoria do Comportamento Organizacional. Ela foi basicamente o movimento de reacção e de oposição à teo­ria clássica de administração, com ênfase centrada nas pesso­as. Teve como origem: a necessidade de humanizar e demo­cratizar a administração, o desenvolvimento das chamadas ciências humanas (psicologia e sociologia), as ideias da filo­sofia pragmática de John Dewey e da Psicologia Dinâmica de Kurt Lewis e as conclusões do Experimento de Hawthorne, já bastante estudado e discutido nas escolas de gestão. Em 1932, quando a experiência foi suspensa, estavam delinea­dos os princípios básicos da escola de relações humanas, tais como o nível de produção como resultante da integração so­cial, o comportamento social do empregado, a formação de grupos informais, as relações interpessoais, a importância do conteúdo do cargo e ênfase nos aspectos emocionais.

A partir de 1950 foi desenvolvida a Teoria Estruturalis­ta, preocupada em integrar todas as teorias das diferentes escolas acima enumeradas, que teve início com a Teoria da Burocracia de Max Weber, que se baseava na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objectivos (fins) para que se obtenha o máximo de eficiência.

Convém citar, ainda, a teoria de sistemas desenvolvidos a partir de 1970, que passou a abordar a empresa como o sistema aberto em contínua integração com o meio ambien­te que o envolve e a Teoria da Contingência, desenvolvida no final da década de 1970. Para essa teoria, a empresa e a sua gestão são variáveis dependentes do que ocorre no meio ambiente externo, isto é, a medida que o meio am­biente muda também ocorrem mudanças na empresa e na sua administração como consequência. Assim sendo, os princípios fundamentais das teorias de Taylor, fayol, Mayo e Weber foram e serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da gestão.

NSINGUE MALONGUI, Gestor e Consultor

(Jornal de Economia & Finanças)