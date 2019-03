Standard Chartered no mercado angolano

O Standard Chartered anunciou a intenção de instalar um banco subsidiário em Angola, que considera “um alvo do investimento internacional” devido à riqueza mineral que tem e ao rápido crescimento registado.

O anúncio foi feito durante a divulgação dos resultados do banco no ano passado, em que a instituição financeira obteve apenasno mercado africano um lucro de 771 milhões de dólares, 77,1 mil milhões de kwanzas

O bancoamericano salientou o aumento pelo décimo ano consecutivo dos lucros anuais. Em 2012, os resultados da instituição financeira subiram em 1 por cento, mas acabaram por ser menores por ter pago uma multa por violar as sanções dos Estados Unidos contra o Irão.

O Standard Chartered também teve de pagar custos devido à nova regulação financeira, incluindo regras de liquidez, capital e impostos no Reino Unido, que lhe ficaram “bem acima” dos 500 milhões de dólares (50 mil milhões de kwanzas) por ano e podem chegar aos 800 mil milhões, 80 mil milhões de kwanzas.

Muitos bancos já anunciaram que a nova regulação global, criada para os tornar mais seguros depois da crise financeira de 2008, prejudica a rentabilidade e pode restringir a capacidade para emprestar.

A proposta da União Europeia de limitar a remuneração dos banqueiros também foi uma preocupação, disse Peter Sands, um dos responsáveis do banco.

“Estamos preocupados com isso porque somos um banco global e 97 por cento dos nossos trabalhadores está fora da União Europeia”, afirmou (jornaldeangola.com)