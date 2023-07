Editoras angolanas conquistam espaço

A Feira Internacional do Livro de Cuba, que encerrou no domingo, em Havana, permitiu às editoras e autores angolanos conquistarem mais espaço no mercado literário daquele país e entre os seus leitores.

As seis editoras angolanas presentes na Feira do Livro – Instituto Nacional das Indústrias Culturais, União dos Escritores Angolanos, Chá de Caxinde, Mayamba, Nossomos e a Kilombelombe – mostraram aos que foram a La Cabaña o estado da literatura angolana e as suas tendências.

A promoção literária, acompanhada de um ciclo de conferências sobre a literatura angolana, ajudaram a aumentar a interacção entre leitores cubanos e autores angolanos, apesar de alguns, como Agostinho Neto, Pepetela e Uanhenga Xitu, serem já serem conhecidos e até estudados em Universidades de Havana.

Venâncio Calitangue, coordenador das editoras presentes no pavilhão de Angola, confirmou ao Jornal de Angola que a Chá de Caxinde foi a que apresentou mais títulos, 200, e que as restantes expuseram cem.

“A participação do público foi bastante positiva, apesar dos livros serem escritos em português”, salientou.

Quanto ao critério de selecção dos livros expostos, referiu que se baseou mais nos autores clássicos da literatura angolana, como Agostinho Neto, Pepetela, Boaventura Cardoso, Uanhenga Xitu e Manuel Rui Monteiro. “São os mais procurados e os seus livros os mais estudados em algumas universidades do mundo”, disse.

As editoras angolanas estabeleceram normas para venda de livros, como a conversão do valor da moeda cubana e o estabelecimento de preços promocionais.

“O objectivo não foi o lucro, mas deixar uma boa imagem da literatura angolana, de forma a poder expandir-se pelo mundo e permitir que outros escritores e leitores a conheçam melhor”, afirmou.

Os livros mais solicitados na feira, referiu, foram as obras literárias, embora as editoras tenham levado um ou outro título didáctico.

(jornaldeangola.com)