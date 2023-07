Benfica tem academia de futebol

Geração Benfica Escola de Futebol Caju é a designação da primeira academia de futebol do Sport Lisboa e Benfica em Angola, na capital do país, depois da assinatura de um acordo entre Armando Carneiro, director-geral do Centro de Formação e Treino, denominado Caixa Futebol Campos, em representação de Luís Filipe Vieira, presidente do clube português e da directora do Colégio Caju, Irene Barata. A cerimónia contou com a presença do antigo jogador das “águias” de Lisboa, o angolano Pedro Manuel “Mantorras”, na qualidade de “embaixador” do Benfica em Angola, bem como de Carlos Cunha, responsável do Condomínio Caju, onde fica situada a escola de futebol. Além de jornalistas, muitas foram as crianças que estiveram presentes no acto, acompanhados pelos pais. No final, “Mantorras” foi o centro das atenções, tendo recebido muitos pedidos para tirar fotos, o que foi recebido com muito agrado pelo antigo craque da selecção nacional, que esbanjou simpatia.

(jornaldeangola.com)