Universidade Privada de Malanje arranca este ano com 5 cursos

A Universidade Privada de Malanje (Uprima), afecta ao grupo empresarial Freimar, vai arrancar este ano, pela primeira vez, com 5 cursos, designadamente Direito, Turismo e Hotelaria, Ciências Agrárias, Engenharia Civil e Economia.

A informação foi avançada hoje, quarta-feira, pelo presidente do conselho de administração da empresa, Marcos da Fonseca.

De acordo com o responsável, a unidade orgânica vai iniciar as inscrições dos primeiros estudantes tão logo ocorra a primeira vistoria a ser efectuada pelo Ministério do Ensino Superior, que visa a atribuição da licença de funcionamento.

Revelou que, no mês de Março, a Uprima procederá a abertura oficial do ano académico, uma vez que já se encontram prontas 28 salas de aula e outras dependências de apoio, que vão conferir maior conforto aos professores e estudantes.

Marcos da Fonseca precisou que a Uprima tem disponível três mil e 360 vagas, cujas aulas serão ministradas em três turnos, por professores cubanos, angolanos e portugueses.

No que toca as propinas, a fonte fez saber que estão a trabalhar no sentido de se cobrar um valor monetário razoável que permite aos malanjinos e estudantes de outras províncias terem acesso ao ensino superior nesta unidade.

Explicou que as obras da unidade já se encontram na sua fase final, uma vez que decorrem apenas trabalhos de conclusão do anfiteatro, restaurante, posto médico, campo multiuso, piscina e o edifício administrativo.

Frisou que já foram construídas residências para professores e estudantes internos e outras dependências de apoio.

O grupo Freimar está também a construir em Malanje a sede do seu banco comercial denominado “Pungo Andongo”, uma escola de formação de marimbeiros e uma fábrica de produção de fuba de bombó.

A Freimar é proprietária ainda da fábrica de água mineral “Fonte do amor”, fábricas de chapas de zinco e de tijolos.

(portaldeangola.co.ao)