O mapa africano das bolsas

Em África, contam-se 29 praças financeiras, representativas de 38 países que albergam mais de 1200 empresas. Além das tradicionais Bolsas nacionais há também lugar para duas Bolsas de valores regionais. A mais antiga, nascida em 1998, é a Bourse Régionale des Valeurs Mobiliéres (BRVM), localizada em Abidjan, capital da Costa do Marfim. A BRVM agrega empresas do Benin, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo. Apresenta uma capitalização bolsista de 7,67 mil milhões de dólares e uma liquidez muito reduzida. Em 2003, nasceu a Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale (BVMAC), com sede em Libreville, no Gabão, e que serve os países da República Centro Africana, Chade, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo e Gabão. O ano passado correu mal a esta Bolsa, estando em estudo uma eventual fusão com a praça de Douala, nos Camarões.

A mais antiga do continente é a do Egipto (hoje reúne as praças do Cairo e de Alexandria) fundada em 1883 e que chegou a ser uma das mais importantes do mundo. Cinco anos depois, nasceu a praça de Joanesburgo que lidera claramente o ranking africano, quer ao nível das transacções quer da capitalização bolsista (é a 17.ª maior do mundo). A Bolsa sul-africana (JSE) possui uma outra praça (chamada Alternative Exchange) dedicada às empresas de pequena e de média dimensões. Os seus responsáveis não escondem a intenção de criar um mercado pan-africano que, numa primeira fase, poderá incluir as praças da Namíbia (que já é parceira da JSE e a segunda maior do continente), Gana, Zimbabué e Zâmbia. Entre as mais antigas está igualmente a praça de Casablanca (Marrocos) fundada em 1929 e que hoje é a quarta de África. A terceira é a da Nigéria que além da praça de Lagos possui uma Bolsa de commodities (matérias-primas) em Abuja (existem mais duas de commodities na Etiópia e na Zâmbia).

Continente com cotação em alta

Bruno Santos, responsável pela gestão de 13 milhões de dólares do fundo de investimento ES África, também não tem dúvidas sobre a quantidade de opções que a região tem para oferecer aos investidores. O especialista, que tem como principais investimentos as participações nos bancos Guaranty Trust Bank e Zenith Bank, da Gâmbia, destaca que “as matérias-primas no subsolo africano são um factor crítico para a afirmação do continente como uma região-chave no contexto económico actual”.

As Bolsas africanas padecem, no entanto, de um problema. A falta de liquidez é a grande barreira à entrada de mais investidores internacionais. “O facto de a liquidez ser reduzida em muitos mercados, acaba por ser uma condicionante para a gestão e implica que o maior investimento seja em países como a África do Sul e o Egipto, que são as duas Bolsas mais líquidas”, refere à EXAME Teresa Pinto Coelho, gestora do fundo de acções africanas BPI África. A Bolsa de Moçambique é um dos exemplos dessa realidade. Localizada na capital do país, em Maputo, as sessões normais de Bolsa iniciam-se às 9 horas e encerram às 12 e são realizadas somente às terças, quintas e sextas-feiras. O mesmo sucede com a Bolsa de valores sudanesa, com sede na capital, em Cartum, e que apenas está aberta uma hora por dia, de domingo a quinta-feira. Além disso, como a religião predominante no Sudão é o islamismo sunita, a Bolsa funciona segundo os princípios da Charia islâmica que passam, por exemplo, pelo encorajamento da poupança em detrimento do investimento.

A união das Bolsas faz a força

Outras grandes fusões sucederam em 2007. Em Março, a americana Nasdaq uniu-se aos suecos e finlandeses da OMX. No final do ano, o grupo comprou as praças de Boston e de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ficou por realizar outra megafusão com a praça de Londres. Nesse ano, a Chicago Mercantile Exchange fundiu-se com a “vizinha” Chicago Board of Trade, criando assim a maior praça financeira de commodities do mundo.

Para as Bolsas africanas, sobretudo as de menor dimensão, dificilmente uma estratégia de crescimento que não seja focada num processo de fusão terá sucesso. É que o dinheiro movimentado diariamente em Bolsa chega a ser equivalente à riqueza que muitos países produzem durante um ano inteiro (o volume de transacções da praça de Joanesburgo chega aos 210% do PIB do país).Só que, inexplicavelmente, qualquer discussão que vise uma estratégia de união de Bolsas na África Austral permanece sem ver a luz do dia. Apesar de há mais de dez anos existir um Comité das Bolsas de Valores da SADC (CoSSE), que agrega dez praças financeiras da África Austral, nada sobre esta matéria tem sido discutido. Para se ter uma ideia da relevância deste assunto, basta pensar que em África existem 29 praças financeiras que, em conjunto, agregam uma capitalização bolsista de 1,3 biliões de dólares — só a Bolsa de Joanesburgo é responsável por 65% desse montante. Recentemente, os membros do CoSSE reuniram-se no Botswana. O que investidores e os empresários esperavam é que a criação de uma Bolsa regional forte estivesse no topo da agenda da reunião. No final, porém, apenas se discutiram assuntos burocráticos.

Angola está fora desta discussão, dado que a abertura da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola (BVDA) tem sido sistematicamente adiada. Mas agora que o avanço do mercado de capitais parece irreversível (veja artigo anterior), a equipa de Archer Mangueira poderá recolher valiosas lições das experiências já realizadas no continente. Independentemente do modelo escolhido (nomeadamente quanto à eventual integração numa rede africana ou global), a expectativa dos investidores permanece elevada. Em primeiro lugar, porque a economia nacional tem crescido a um ritmo médio de 11% por ano e porque as últimas previsões do Banco Mundial mostram que Angola estará entre as quatro nações da África Subsariana que mais crescerão até 2014 (os economias do organismo internacional projectam um crescimento médio do PIB de 7,43% neste período). Em segundo lugar, porque da América à Europa passando pela Ásia, os investidores andam à procura de alternativas credíveis à crise da Europa e à falta de confiança no crescimento dos Estados Unidos. O tempo, ao que parece, continua a jogar a favor de Angola. Resta esperar que, em 2016, o país entre definitivamente no mapa das Bolsas africanas.

DESTAQUES

As duas maiores bolsas do mundo, a nyse euronext e a nasdaq omx, resultam de fusões entre praças americanas e europeias

A praça de Joanesburgo é responsável por 65% de capaitalização das bolsas africanas. Mas a do Egipto é a que tem mais empresas

Fonte: Exame Angola