Candidatos são apurados

A Agência de eventos Semba Comunicação apurou na quarta-feira, no Lubango, província da Huíla, 11 candidatos dos cem submetidos a um casting de danças tradicional e moderna, na primeira eliminatória para disputar o concurso nacional Bounce.

Rita Nunes, responsável de produção da Semba Comunicação, disse à Angop que considerou o casting positivo, atendendo à presença massiva de jovens e à qualidade de desempenho neste tipo de concurso, que já vai na sua quarta edição.

Os 11 candidatos vão ser avaliados em Outubro, em Luanda, e os melhores vão juntar-se aos demais candidatos, que também são apurados noutras províncias para a disputa do concurso, que prevê cinco eliminatórias a decorrerem entre 11 de Novembro e 9 de Dezembro deste ano, na capital do país. “A adesão dos candidatos foi muito positiva e o empenho dos mesmos ultrapassou as expectativas preconizadas, porque conseguiram mostrar as suas potencialidades em termos de dança, o que lhes vai permitir participar nas etapas posteriores já com concorrentes de outras províncias, que são apurados para o efeito”, realçou.

Rita Nunes adiantou que já passaram pelas províncias da Lunda-Sul, Moxico, Malange e agora pela Huíla. A seguir, realizam actividade similar no Huambo, Benguela, Zaire, Cabinda e termina em Luanda.

Para participação no concurso Bounce, os candidatos devem apresentar fotocópia do Bilhete de Identidade, do passaporte e um CD contendo a gravação de um minuto de dança em diferentes estilos.

Fonte: JA