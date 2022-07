Instituto Bíblico de Angola promove curso de Teologia

Um curso médio de Teologia, com a duração de três anos, tem início na próxima segunda-feira, em Luanda, no Instituto Bíblico de Angola (IBA).

A formação, a decorrer no período nocturno, está aberta a jovens religiosos e não religiosos. O assessor de comunicação do IBA, Júlio Kapacata, disse ao Jornal de Angola que o curso comporta 36 disciplinas.

Júlio Kapacata avançou que as inscrições estão a ser feitas na sede do IBA em Cacuaco, mas as aulas acontecem no centro de Luanda.

O principal requisito para a inscrição é a 9ª classe de escolaridade. Estão disponíveis 200 vagas. “As inscrições, que estão a ser feitas em regime de comparticipação, tiveram início em Dezembro do ano passado”, disse Júlio Kapacata.

O assessor de comunicação do IBA esclareceu que o curso de Teologia existe há 20 anos e que a implementação das aulas nocturnas deve-se à grande procura registada no ano passado.

Júlio Kapacata lembrou que as igrejas têm sido um parceiro do Executivo na valorização humano.

“Aos jovens apelo a deixarem de parte a ideia de que o ensino teológico é dirigido apenas aos pastores e outros membros da Igreja. Essa formação também é dirigida aos leigos e ajuda a inserir o indivíduo na sociedade”.

O Instituto Bíblico de Angola pertence à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Angola.

Fonte: Jornal de Angola