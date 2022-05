Cursos de formação na área petrolífera

O Centro de Apoio Empresarial (CAE) garantiu a formação de 4.535 profissionais que actuam no ramo petrolífero, gerando 397 oportunidades comerciais, com vista a aumentar a capacidade das pequenas e médias empresas do país, através de acções de formação, consultoria e da criação de oportunidades de negócios.

O CAE, um projecto da Sonangol e da Câmara de Comércio e Indústria, tem como missão capacitar as empresas, através da assistência técnica, gerindo as oportunidades comerciais, como fornecedores de produtos e serviços na indústria petrolífera.

O coordenador da área técnica do Centro de Apoio Empresarial da Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CAE), Paulino Cassoco, disse à imprensa, à margem do seminário sobre “A marca BP” realizado na sexta-feira, que o centro forma profissionais no fornecimento de produtos químicos, diagrafia de poços, reparação de bombas e selos mecânicos, análise de testemunhos de poços entre outras. “O nosso objectivo é criar postos de trabalho, promover a transferência de conhecimentos e alcançar o crescimento económico”, explicou. Entre os principais serviços prestados pelo CAE às empresas angolanas, estão a área da saúde, segurança, meio ambiente, ética empresarial, gestão financeira, gestão de fornecimento de cadeia de fornecimento, planos empresariais e sistema de gestão de qualidade.

O centro, segundo Paulino Cassoco, apoia as novas empresas interessadas em entrar no mercado de serviços petrolíferos, nos processos de contratação, pagamento, facturação, aquisição de produtos e serviços e o funcionamento das petrolíferas.

“Pretendemos, com a realização de formações, elevar o conhecimento técnico dos profissionais, para que as empresas se tornem mais competitivas”, referiu.

O CAE é também co-financiado pelas empresas petrolíferas British Pretroleum, Chevron, Esso e Total e está implantado nas províncias de Luanda, Zaire, Benguela e Cabinda.

Natacha Roberto

Fonte: Jornal de Angola

Fotografia: Dombele Bernardo