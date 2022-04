Municípios do Kuimba e Nzeto com projectos agro-pecuários

Dois projectos agro-pecuários, orçados em 65 milhões de dólares, são executados, a partir deste ano económico, nos municípios do Kuimba e do Nzeto.

O primeiro, a fazenda Kuimba, orçado em 33 milhões de dólares, no município do Kuimba, que se destina produzir milho e soja, vai ocupar uma área de 2.960 hectares e o do Nzeto, 2.900.

As fazendas vão dispor de aviários para a criação de galinhas poedeiras, com as quais, se prevê uma produção anual de 2,5 milhões de ovos.

O projecto do Nzeto, orçado em 32 milhões de dólares, vai dedicar-se à cultura de diversos produtos agrícolas, entre os quais, mandioca, hortaliças e milho.

Os dois foram apresentados, na quarta-feira, em Mbaza Congo, às autoridades locais, na presença do governador provincial, Pedro Sebastião, e de entidades do Ministério da Agricultura.

Os projectos, cujas obras, devem estar concluídas entre 60 e 30 meses, vão dispor de centros logístico, de ração e de armazenamento e de moinho e criar, cada um deles, 300 postos de trabalho.

Ambos foram concebidos pelo Executivo, no âmbito da estratégia de combate à fome e à pobreza.

O governador provincial salientou a importância dos dois, mas preveniu as populações que não devem alimentar falsas expectativas, pois para a criação dos projectos há ainda um conjunto de tarefas a realizar, como é o caso da desminagem.

Pedro Sebastião pediu aos responsáveis das administrações do Kuimba e do Nzeto que promovam acções de sensibilização nas comunidades, sobretudo onde vão ser instalados os projectos, para se evitarem resistências se for necessário proceder a desalojamentos.

O governador salientou a importância da inclusão de laboratórios nos projectos para a certificação da qualidade dos produtos.

Fonte: Jornal de Angola